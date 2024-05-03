Samsun\'da itfaiye personeli evinde ölü bulundu

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Samsun'da itfaiye personeli evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Merzifon Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan Kürşat Aydın (43), ilaç mümessili olan eşi Mine Aydın tarafından Samsun'daki evinin banyosunda hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan kontrolde Kürşat Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kürşat Aydın'ın cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN