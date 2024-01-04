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Samsun'da Jandarma Ekipleri 736 Aranan Şahsı Yakaladı ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma Ekipleri 736 Aranan Şahsı Yakaladı ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda 2023 yılının aralık ayında 736 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 92 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 123 şahıs tutuklandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yakalandı ve 3 şahıs tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise bin 685 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 2 milyon 984 bin TL ceza uygulandı.

Samsun\'da Jandarma Ekipleri 736 Aranan Şahsı Yakaladı ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi
04.01.2024 - 23:11,
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Samsun'da jandarma ekipleri 2023 yılının aralık ayında 736 aranan şahsı yakalarken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde 2023 yılında aralık ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda 184 bin 415 şahıs ile 103 bin 75 aracı sorguladı. 736 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 20 kayıp şahıs bulundu. Bu uygulama sonucunda 13 adet tabanca,24 adet av tüfeği, 179 adet mühimmat ele geçirildi.

92 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana geldi

Jandarma bölgesinden gerçekleşen 92 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 123 şahıs yakalandı. 12 bin adet makaron, 4 bin 250 kg kaçak tütün, 300 gram kubar esrar, 243 adet sentetik uyuşturucu hap, 226 paket kaçak sigara, 117 gram metamfetamin, 95 gram kenevir tohumu, 61 adet kaçak elektronik sigara, 52 adet kaçak elektronik sigara likiti, 2 gram bonzai, 1 adet tarihi eser ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yakalandı. 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 26 olaya müdahale etti. 24 müşteki-mağdur ve 38 şüpheli tespit edildi. Ayrıca 10 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 28, uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirmek suçundan 9, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan 1 adet açık kaynak araştırma raporu düzenlendi.

Bin 685 araç sürücüne çeşitli kural ihlallerinden 2 milyon 984 bin TL ceza

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Trafik Jandarması Timlerince, 2023 aralık ayında yapılan denetim ve kontrollerde 22 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 324 araç trafikten men edildi. Bin 685 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 2 milyon 984 bin 637 TL cezai işlem uygulandı. 630 araç sürücüsüne radar, 106 araç sürücüsü ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 105 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 87 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 20 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 737 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Jandarma Ekipleri 736 Aranan Şahsı Yakaladı ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Jandarma Ekipleri 736 Aranan Şahsı Yakaladı ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi - Son Dakika
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