Samsun'da Jandarma Operasyonunda Kesici Alet ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma Operasyonunda Kesici Alet ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun\'da Jandarma Operasyonunda Kesici Alet ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan bir operasyonda, jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada birçok kesici alet ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

09.02.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada birçok kesici alet ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda, Kirazlıkçay Mahallesi'nde ikamet eden U.K'nin (23) evinde yapılan aramada 0,5 gram kenevir tohumu, 0,5 gram toz esrar, 3 adet uyuşturucu içme haznesi, 23 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet pala olarak tabir edilen bıçak, 1 adet saldırı baltası, 1 adet muşta ele geçirildi.

U.K., 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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