Samsun\'da Jandarma Operasyonunda Kesici Alet ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada birçok kesici alet ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda, Kirazlıkçay Mahallesi'nde ikamet eden U.K'nin (23) evinde yapılan aramada 0,5 gram kenevir tohumu, 0,5 gram toz esrar, 3 adet uyuşturucu içme haznesi, 23 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet pala olarak tabir edilen bıçak, 1 adet saldırı baltası, 1 adet muşta ele geçirildi.

U.K., 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN