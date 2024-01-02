Samsun\'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Karacaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda doğrultusunda A.R.G.'ye ait eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 59,75 gram kubar esrar maddesi, 3,23 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN