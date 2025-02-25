Samsun'da Kaçak Avcılığa Operasyon - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Avcılığa Operasyon

Samsun\'da Kaçak Avcılığa Operasyon

Samsun'da yapılan denetimlerde 17 kişi yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

25.02.2025 20:52
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamı koruma ve kaçak avcılığı önlemeye yönelik yaptıkları denetimlerde kaçak avlanan 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün içinde gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 17 kişi yakalandı.

Denetimlerde, 17 adet av tüfeği, avlanması yasak olan 4 orman çulluğu ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Avcılığa Operasyon - Son Dakika

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