Samsun\'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Bafra ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 98 adet şarj aleti ve 86 adet cep telefonu bataryası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN