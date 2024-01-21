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Samsun'da Define Aramak İçin Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Define Aramak İçin Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüpheli bir araç tespit ederek araştırma yaparken, Y.Y., C.Ş., Ç.Y. ve H.Y.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Define Aramak İçin Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
21.01.2024 - 10:37,
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Samsun'da define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında şüpheli bir araç tespit etti. Aracın bulunduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri; Y.Y., C.Ş., Ç.Y. ve H.Y.'yi kaçak olarak kazı yaparken kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Define Aramak İçin Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Define Aramak İçin Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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