Samsun\'da Define Aramak İçin Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında şüpheli bir araç tespit etti. Aracın bulunduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri; Y.Y., C.Ş., Ç.Y. ve H.Y.'yi kaçak olarak kazı yaparken kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN