Samsun\'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 27 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 1520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN