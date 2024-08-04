Samsun\'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şahıs Yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı.
Alaçam Jandarma ekipleri devreye esnasında ormanlık alanda bulunan bir araçtan şüphelendi. Yapılan araştırmada kaçak kazı yapan E.Y., N.Y. ve İ.Ş. isimli 3 şahıs suçüstü yakalandı.
Şahıslara ait kazı esnasında kullanıldığı tespit edilen 1 adet metal dedektör, 1 adet el dedektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet çekiç, 1 adet demir keski ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
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