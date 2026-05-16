Samsun\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda binlerce doldurulmuş makaron sigara ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KOM Başkanlığı koordinesinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında çalışma yürütüldü.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara ile 925 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN