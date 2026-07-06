Samsun\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara ile 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN