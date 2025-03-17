Samsun'da 5 bin dolu makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da yapılan kaçak sigara operasyonunda 5 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan incelemelerde 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin adet doldurulmuş makaron sigara ve 292 adet TAPDK bandrolü bulundu. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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