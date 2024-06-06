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Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu: 16 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen kaçak tütün mamulleri operasyonunda 16 kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde her türlü kaçakçılık olayının engellenerek haksız rekabet ve vergi kaybının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ticari amaçla seri üretim yapan, elektrikle çalışan kompresörlü makinelerle genellikle kırsal kesimlerde bulunan evlerde oluşturdukları atölye tarzı yerlerde, makaronların içini doldurarak üretilen sigaraları pazarladıkları tespit edilen şahıslara yönelik 8 ay boyunca yapılan çalışmalarda; İlkadım, Tekkeköy, Vezirköprü, Ladik, Havza ve Terme ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 133 bin 380 adet doldurulmuş makaron sigara, 211 bin 600 adet boş makaron, 950 adet boş sigara kutusu, 33 adet nargile tütünü, 18 adet elektronik sigara, 12 paket sigara, 10 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 115 adet manuel sigara sarma makinesi, 8 adet kompresör, 303 adet TAPDK bandrolü, 396 kilo açık kıyılmış tütün, 1 adet tütün tartmada kullanılan terazi, 1 adet tütün mamulleri satışlarının tutulduğu defter ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile vergi kaybından dolayı engel olunan kamu zararının 500 bin TL olduğu öğrenildi. Yakalanan 16 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.