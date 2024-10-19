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Samsun'da kaçak tütün operasyonu

SAMSUN - Samsun'da emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sigara sarma makineleri ve kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen son operasyonda, kaçak tütün ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet manuel sigara sarma makinası, 6 bin adet boş makaron, 400 adet doldurulmuş makaron sigara, 100 adet TAPDK bandrolü, 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.