Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1.29 milyon makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

01.12.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 290 bin makaron ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde E.M.'ye (31) ait depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 milyon 290 bin adet gümrük kaçağı makaron, 3 bin 800 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 44 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 52 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili E.M. ve M.L. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Makaron, samsun, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
16:45 Süper Lig’de kaçan goller saç baş yoldurdu Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu
16:36 Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı
16:34 Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
16:05 MHP’den istifa eden belediye başkanı Zafer Partisi’ne geçti MHP'den istifa eden belediye başkanı Zafer Partisi'ne geçti
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:57 Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın: 3 ölü Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 ölü
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
15:32 Gol olup yağdılar: Volkan Demirel’e Samsun’da şok Gol olup yağdılar: Volkan Demirel'e Samsun'da şok
15:11 Özgür Özel’den MHP’ye teşekkür: Türkiye’yi büyük bir ayıptan kurtarmış olursunuz Özgür Özel'den MHP'ye teşekkür: Türkiye'yi büyük bir ayıptan kurtarmış olursunuz
14:55 Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
14:52 Melis Sezen’in çöl pozlarına beğeni yağdı Melis Sezen'in çöl pozlarına beğeni yağdı
14:50 ’Yarın kıyamet kopacak’ diyerek minibüs çaldı, polisleri peşine taktı 'Yarın kıyamet kopacak' diyerek minibüs çaldı, polisleri peşine taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 23:02:54. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.