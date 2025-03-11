Samsun'un Alaçam ilçesinde polis tarafından kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Alaçam Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir şahsın ikamet, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 140 adet doldurulmuş bandrolsüz makaron, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1,2 kilo kaçak tütün ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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