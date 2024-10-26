Samsun\'da Kaçak Tütün ve Telefon Operasyonu

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Samsun'da kaçak tütün ve cep telefonu operasyonunda yakalanan 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde iki farklı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda, 160 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şahıs yakalandı.

Diğer operasyonda ise, 7 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi ve bu kapsamda yakalanan 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. - SAMSUN