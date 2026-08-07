Samsun\'da Kalıp Ustasına Hırsızlık Gözaltısı

Samsun'da bir kalıp ustası, çalıştığı okul inşaatından yaklaşık 650 bin lira değerinde elektrik kablosunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Teknepınar Mahallesi'nde yapımı devam eden Canik Fen Lisesi inşaatında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Yaklaşık 650 bin lira değerindeki elektrik kablolarının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, okul inşaatında kalıp ustası olarak çalışan R.Ö. (33) gözaltına alındı.

Polisin yaptığı incelemede, şüphelinin gece saatlerinde okul inşaatındaki güvenlik kamerasının yönünü değiştirerek elektrik kablolarını çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.