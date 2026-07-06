Samsun'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

06.07.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde freni boşalan taş yüklü kamyon devrildi, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçtan dışarı savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondan etrafa saçılan kayalar ise bir evin bahçesine ve duvarına çarparak yıkılmasına neden oldu. Olay sırasında evin önünde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ölen sürücünün yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Necdet Bolat idaresindeki 55 BDJ 56 plakalı taş yüklü kamyon, freni boşaldığı iddiasıyla kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle araçtan dışarı savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondaki kaya ve taşlar çevreye saçılırken, yuvarlanan kayalar İsmail Akbaş'a ait evin bahçe duvarına çarparak duvarın yıkılmasına neden oldu.

Kaza sırasında evin önünde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayı haber alan sürücünün yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, jandarma ekipleri hayatını kaybeden sürücünün ailesini güçlükle sakinleştirdi.

Ev sakinleri ise kazanın yaşandığı bölgede taş taşıyan kamyonların daha önce de birçok kez kazaya karıştığını öne sürerek, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Vatandaşlar, taş kamyonlarının güzergahında daha sıkı denetim ve önlem alınması çağrısında bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Atakum, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp

17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 17:47:19. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.