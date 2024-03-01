Samsun'da Kamyonet ve Minibüste 1 Ton 94 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Kamyonet ve Minibüste 1 Ton 94 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun\'da Kamyonet ve Minibüste 1 Ton 94 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından bir kamyonetin kasasında ve minibüste 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda suçüstü yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

01.03.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Samsun'da KOM polisi tarafından bir kamyonetin kasasında ve minibüste 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde kamyonetten minibüse aktarım yapılırken 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Operasyonda suçüstü yakalanan E.Ü. ve H.B. hakkında "5607 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kamyonet ve Minibüste 1 Ton 94 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kamyonet ve Minibüste 1 Ton 94 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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