Samsun'da kamyonetin çarpıp 16 metre savurduğu adam kurtarılamadı
Samsun'da kamyonetin çarpıp 16 metre savurduğu adam kurtarılamadı

23.03.2026 16:46
Samsun'da kamyonetin çarpması sonucu 16 metre savrulan 45 yaşındaki Mehmet Altunkaya, yoğun bakımdaki 10 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 13 Mart'ta Atakum ilçesi Körfez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı ile 5051. Sokak kesişiminde saat 19.20'de meydana geldi. Çöplerden plastik toplayarak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Mehmet Altunkaya, kendisine çarpan kamyonetin etkisiyle yoldan 16 metre savrularak ağır yaralandı. Aracın çarpmasıyla kalbi duran Altunkaya'nın kafatası, omuriliği ve birçok kemiği kırıldı, bacaklarındaki deri ise kemikten ayrıldı. Ağır yaralanan Altunkaya, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülürken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. 10 gündür yaşam mücadelesi veren Altunkaya, bugün hayata gözlerini yumdu.

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü S.S. (27), Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'nde şüpheli sıfatıyla olayla ilgili verdiği ifadesinde, yolda seyir halindeyken Mehmet Altunkaya'nın aniden yola atladığını, kornaya bastığını ancak duramayarak şahsa çarptığını, frene basma vaktinin olmadığını, şahsa aracın sağ tarafıyla vurduktan sonra aracını durdurarak yanına gidip yardımcı olduğunu ve suçunun olmadığını savunmuştu.

Mehmet Altunkaya'nın eşi Zübeyde Altunkaya (42), eşinin bugün hayatını kaybettiğini, cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Terme ilçesinin Hüseyinmescid Mahallesi'nde aile mezarlığına defnedileceğini söyledi.

Acılı eş Zübeyde Altunkaya, çok büyük üzüntü içerisinde olduğunu, 10 yaşında yüzde 96 zihinsel engelli oğlunun babasının öldüğünü anlamadığını ve hala babasını yanına çağırdığını, eşine çarpıp ölümüne sebep olan S.S.'nin ise serbest olduğunu belirterek adalet istediğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:30
N’Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Advertisement
