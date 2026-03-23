Samsun\'da kamyonetin çarpıp 16 metre savurduğu adam kurtarılamadı

Samsun'da kamyonetin çarpması sonucu 16 metre savrulan 45 yaşındaki Mehmet Altunkaya, yoğun bakımdaki 10 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 13 Mart'ta Atakum ilçesi Körfez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı ile 5051. Sokak kesişiminde saat 19.20'de meydana geldi. Çöplerden plastik toplayarak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Mehmet Altunkaya, kendisine çarpan kamyonetin etkisiyle yoldan 16 metre savrularak ağır yaralandı. Aracın çarpmasıyla kalbi duran Altunkaya'nın kafatası, omuriliği ve birçok kemiği kırıldı, bacaklarındaki deri ise kemikten ayrıldı. Ağır yaralanan Altunkaya, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülürken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. 10 gündür yaşam mücadelesi veren Altunkaya, bugün hayata gözlerini yumdu.

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü S.S. (27), Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'nde şüpheli sıfatıyla olayla ilgili verdiği ifadesinde, yolda seyir halindeyken Mehmet Altunkaya'nın aniden yola atladığını, kornaya bastığını ancak duramayarak şahsa çarptığını, frene basma vaktinin olmadığını, şahsa aracın sağ tarafıyla vurduktan sonra aracını durdurarak yanına gidip yardımcı olduğunu ve suçunun olmadığını savunmuştu.

Mehmet Altunkaya'nın eşi Zübeyde Altunkaya (42), eşinin bugün hayatını kaybettiğini, cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Terme ilçesinin Hüseyinmescid Mahallesi'nde aile mezarlığına defnedileceğini söyledi.

Acılı eş Zübeyde Altunkaya, çok büyük üzüntü içerisinde olduğunu, 10 yaşında yüzde 96 zihinsel engelli oğlunun babasının öldüğünü anlamadığını ve hala babasını yanına çağırdığını, eşine çarpıp ölümüne sebep olan S.S.'nin ise serbest olduğunu belirterek adalet istediğini ifade etti. - SAMSUN