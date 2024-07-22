Samsun'da kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun- Ordu karayolunun 57. kilometresi Söğütlü mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Çelik idaresindeki 28 ABV 452 plakalı kamyonet, Şeref Savran yönetimindeki 64 BE 983 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ünal Çelik ağır yaralanırken, yanında bulunan Emre Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre Çelik'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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