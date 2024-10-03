Samsun'da Kamyonetten Boya Kutuları Yola Saçıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kamyonetten Boya Kutuları Yola Saçıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kamyonetin kapağının açılması sonucu 35 adet boya kutusu yola döküldü. Yolda oluşan beyaz görüntü trafiği etkiledi, ekipler durumu kontrol altına aldı.

03.10.2024 20:13
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Boya kutuları yola saçıldı, yol beyaza boyandı

SAMSUN - Samsun'da kamyonetin kasa kapağının açılması sonucu 13,5 kiloluk 35 adet boya kutusu yola saçıldı, yol beyaza boyandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Tekkeköy Kavşağı Atatürk Bulvarı viyadük altında meydana gelen olayda, Burak Koç idaresindeki 55 AEZ 705 plakalı boya yüklü kamyonet, kavşakta dönüş yaptığı sırada kasa kapağının açılması sonucu her biri 13,5 kilo olan 35 adet iç cephe boyası yola saçıldı. Kutulardaki boyalar yolu beyaza bürüdü. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak araçların yan yoldan akışını sağladı. Tekkeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yola dökülen boyaları tankerle yıkayarak temizledi. Yolun yıkanmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kamyonetten Boya Kutuları Yola Saçıldı - Son Dakika

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