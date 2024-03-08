Samsun\'da kargo ile uyuşturucu temini operasyonu: 1 tutuklama, 2 serbest bırakma

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Samsun'da kargo ile uyuşturucu madde temin edilmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda kargo yoluyla uyuşturucu madde temin eden U.B., S.İ. ve K.İ. adlı kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda 3 paket halinde 1 kilo 900 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren K.İ. adlı kadın serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.İ. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. U.B. ise serbest bırakıldı. - SAMSUN