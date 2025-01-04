Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A. (44), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan A.A. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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