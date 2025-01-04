Samsun'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

Samsun\'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan A.A. jandarma tarafından yakalandı.

04.01.2025 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A. (44), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan A.A. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Çarşamba, 3-sayfa, Güncel, samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 10 yaşındaki çocuk TikTok’taki akımın kurbanı oldu 10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
16:56 Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
22:03 ABD, Suriye’nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti
22:00 Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:51 Çorum’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
21:31 Beşiktaş, Rize’de yıllar sonra bir ilki yaşadı Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı
21:27 Avrasya Tüneli’nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:13 Eski emniyet amirlerine ’Cevheri Güven’ davası Eski emniyet amirlerine 'Cevheri Güven' davası
21:07 Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 19:22:16. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.