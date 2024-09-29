Samsun'da Kavga: Polis Havaya Ateş Edeni Yaraladı

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Samsun'da polis, kavga sırasında tabancayla havaya ateş açan şahsı silahı kendisine doğrultması üzerinden bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan şahsın 23 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesindeki özel bir hastanenin önünde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine polis olay yerine sevk edildi. Bu sırada olay yerinde tabancayla havaya ateş açan R.B.S 'ye (20) elindeki silahı yere atmasını söyleyen polis memuru G.Y., şahsın tabancayı kendisine doğrultması üzerine tabancasıyla ateş açarak sol ayağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan polisin yaraladığı şahsın 23 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN