Samsun'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

07.07.2024 07:52
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2 otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu Karayolu'nda seyir etmekte olan Kenan C. idaresindeki 38 ADG 658 plakalı hafif ticari araç kavşaktan yola çıkan Mustafa Y.'nin kullandığı 35 ALP 349 plakalı otomobile yan tarafından çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan Mücahit M. araçta sıkıştı. Kazada, Kenan C., Merve N.A., Mustafa Y., Mücahit M. yaralandı. Araçta sıkışan Mücahit M., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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