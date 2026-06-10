Samsun\'da Kavşakta Trafik Kazası

Samsun'da sık sık trafik kazalarının yaşandığı Şehir Hastanesi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde bulunan Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 AJH 172 plakalı otomobil ile 55 ADU 905 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN