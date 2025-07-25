Samsun\'da Kaybolan Samet Gebesoy\'un Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kaybolan Samet Gebesoy'un (36) cansız bedeni, taramalı sonar cihazı ile tespit edilip su altından çıkarıldı. Olay, dün İlkadım ilçesindeki Fener Plajı karşısındaki mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Samet Gebesoy'un yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdaki incelemelerde Gebesoy'a ait motosiklet ve kişisel eşyalar bulundu. Bunun üzerine denizde arama çalışmaları başlatıldı. Dün gündüz yapılan aramalarda Gebesoy'a ait herhangi bir ize ulaşılamayınca çalışmalar gece saatlerinde de sürdürüldü.

Sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı

Arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan yanal taramalı sonar (YTS) cihazı da dahil edildi. Gelişmiş sonar teknolojisiyle yapılan taramada deniz tabanında bir cisim tespit edildi. Belirlenen noktaya sevk edilen dalgıçlarca yapılan çalışmada, Samet Gebesoy'un cansız bedeni su altından çıkarıldı.

Yakınları baygınlık geçirdi

Olay yerinde acı haberi alıp rahatsızlanan bazı yakınları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürerken, Gebesoy'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - SAMSUN