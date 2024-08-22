Samsun'da Kendine Zarar Vermek İsterken Eşini Yaralayan Koca Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kendine Zarar Vermek İsterken Eşini Yaralayan Koca Serbest Bırakıldı

Samsun\'da Kendine Zarar Vermek İsterken Eşini Yaralayan Koca Serbest Bırakıldı

Samsun'da bir koca, kendine zarar vermek isterken eşini kazara kollarından yaraladı. Mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

22.08.2024 15:14  Güncelleme: 15:22
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Samsun'da kendine zarar vermek isterken olaya müdahale eden eşini kazara kollarından yaralayan koca, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesinde zabıta olarak görev yapan G.E. (44), yıllık izne ayrılıp memleketi Ordu'ya gitti. G.E.'nin boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ö.E. (33) hasta olduğunu belirterek kendisini aradı. Ordu'dan Samsun'a gelen G.E., hasta olduğunu söyleyen Ö.E.'yi Gazi Devlet Hastanesi acil servisine götürüp daha sonra eve döndüler. İddiaya göre, Ö.E.'nin cep telefonuna bir kişiden mesaj geldi ve aralarında tartışma çıktı. Evdeki çekmecede antika özelliği olan bıçağı alan G.E., kendine zarar vermek isteyince Ö.E. de olaya müdahale etti. Bu sırada kazara kollarından bıçakla hafif şekilde yaralanan Ö.E. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evden ayrılan G.E. ise polisi arayarak bulunduğu parkın adresini verip teslim oldu. Şahıs, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.E. eşini yaralamak istemediğini, kendisine bıçakla zarar vermek isterken müdahale eden eşinin yaralandığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.E. mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kendine Zarar Vermek İsterken Eşini Yaralayan Koca Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kendine Zarar Vermek İsterken Eşini Yaralayan Koca Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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