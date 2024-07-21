Samsun'da kereste fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Samsun'da kereste fabrikasında yangın çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrika küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti.

21.07.2024 22:31
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Samsun'da kereste fabrikasında yangın

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kereste fabrikası çıkan yangında küle döndü.

Cumhuriyet Mahallesi 537 Sokak üzerinde yer alan kereste fabrikasında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm işyerini sararken gökyüzünü duman kapladı Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yürüttü. Tekkeköy Belediyesi'nden bir iş makinesi de ekiplere destek verdi.

2 saatten uzun süren yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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