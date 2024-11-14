Samsun'da Kiralık Ev Ararken Düşüp Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Kiralık Ev Ararken Düşüp Hayatını Kaybetti

Samsun\'da Kiralık Ev Ararken Düşüp Hayatını Kaybetti

49 yaşındaki Mehmet Kır, kiralık ev ararken 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

14.11.2024 12:44
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Samsun'da 49 yaşındaki bir kişi, kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6.katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kır (49) bir yıl önce oturduğu Dilek Apartmanı'ndaki kendi dairesini satarak başka yere taşındı. Kır, bu sabah, dairesini sattığı apartmana gelip kiralık daire aradı ve kapıcı dairesini tutmak istedi. Elinde 2 bavuluyla birlikte 8 katlı binanın 6.katına çıkan Mehmet Kır burada merdiven havalandırma penceresinden aşağı düştü. Mehmet Kır'ın düştüğünü fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sevk edilen Mehmet Kır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, Kır'ın düştüğü 6. kattaki merdivenlerde 2 adet valizini buldu ve yakınlarına teslim etmek için polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kiralık Ev Ararken Düşüp Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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