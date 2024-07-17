Samsun'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Araç Sürücüsüne Tepki - Son Dakika
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Samsun'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Araç Sürücüsüne Tepki

Samsun\'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Araç Sürücüsüne Tepki

Samsun'da kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklete çarpan lüks araç sürücüsü, bir gencin ölümüne, bir gencin de sakat kalmasına yol açtı. Olaya neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren sakat kalan genç, 'Sürücünün, gençliğimizin en güzel çağında birimizi toprağa, birimizi dört duvar arasında yatağa bağlı bırakmasına rağmen serbest kalması içimizi yaktı. Adalet istiyoruz' dedi.

17.07.2024 11:40  Güncelleme: 11:44
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Samsun'da 'kırmızı ışık ihlali' yaparak motosiklete çarpan lüks araç sürücüsü, bir gencin ölümüne, bir gencin de sakat kalmasına yol açtı. Olaya neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren sakat kalan genç, "Sürücünün, gençliğimizin en güzel çağında birimizi toprağa, birimizi dört duvar arasında yatağa bağlı bırakmasına rağmen serbest kalması içimizi yaktı. Adalet istiyoruz" dedi.

Nisan ayında İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı Eski Gazi Belediyesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Furkan Sekmenoğlu'nun (22) kullandığı motosiklete, kırmızı ışık ihlali yapan Hüseyin Y. idaresindeki 06 EMS 98 plakalı 2023 model Volvo XC90 marka cip çarptı. Lüks aracın çarpması sonucu savrulan motosiklette bulunan Furkan Sekmenoğlu ve Mahir Bak, ağır yaralandı. Mahir Bak kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra hayatını kaybetti, Furkan Sekmenoğlu ise sakat kaldı.

Kazanın, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre lüks araç kırmızı ışıkta geçiyor, motosikletin selektör yapmasına rağmen önlerine dönerek ona çarpıyor. Savrulan motosiklet metrelerce sürükleniyor. Olayın ardından sürücüye önce ev hapsi verildi, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Sürücünün serbest bırakılması, kazadan dolayı sol bacağından sakat kalan Furkan Sekmenoğlu'nun tepkisini çekti.

"Gençliğimizin en güzel çağında birimiz toprakta, birimiz dört duvar arasında"

Adalet isteyen Furkan Sekmenoğlu, "Çocukluk arkadaşım Mahir Bak ile ev istikametimize doğru seyir halindeyken yeşil ışığın bize yandığını gördük ve yolumuza devam ettik. Karşı yönden gelirken kırmızı ışık ihlali yaparak önümüze dönen lüks araç bize çarptı. Bizi savurup attı. Arkadaşım 9 metre, ben ise 6 metre savruldum. Kırıklarımız vardı. Arkadaşımın durumu ağırdı. Arkadaşım 1 ay yoğun bakımda kaldı ve yaşam mücadelesini kaybetti. Ben sakat kaldım. Sürücü ilk başta ev hapsi aldı. Ben arkadaşımın cenazesine gidemedim. Bana mı yoksa o sürücüye mi ev hapsi oldu anlayamadım. Sürücünün ev hapsinin ardından adli kontrol ile serbest kaldığını öğrendik. İçimize tekrar bir ateş daha düştü" diye konuştu.

İddianamenin hazırlanmasını beklediklerini ifade eden Sekmenoğlu, "Sürücünün serbest kaldığını öğrendiğimizde içimize bir ateş daha düştü. Cenazeyi tekrar yaşamış kadar olduk. Bir nebze de olsa içimizin soğumasını beklerken elini kolunu sallayarak gezebildiğini öğrendik. Benimse bu gençlik yıllarımda, en güzel çağımda birimizi toprağa, birimizi dört duvar arasına yatağa bağlı bıraktı. İçimize çok büyük bir alev düşürdü. Hayallerimizden, umutlarımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. Adaletimize güvenimiz sonsuz. Sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Samsun, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Araç Sürücüsüne Tepki - Son Dakika

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