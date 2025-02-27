Samsun\'da Kırmızı Işık İhlaliyle Gerçekleşen Kazada Yargılama Başladı

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Samsun'da 'kırmızı ışık ihlali' yaparak çarptığı motosiklette bir gencin ölümüne, bir gencin de sakat kalmasına yol açan lüks araç sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Kaza, 2024 yılının Nisan ayında İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı eski Gazi Belediyesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Sekmenoğlu (22) idaresindeki motosiklete, kırmızı ışık ihlali yapan Hüseyin Y.'nin kullandığı 06 EMS 98 plakalı Volvo marka cip çarptı. Lüks aracın çarpması sonucu savrulan motosiklette bulunan Furkan S. ve Mahir Bak ağır yaralandı. Mahir Bak kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra hayatını kaybetti, Furkan S. ise sakat kaldı.

Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafından görüntülendi ve dava dosyasında da yer aldı. Otomobil sürücüsü Hüseyin Y. hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan sürücü Hüseyin Y., hayatını kaybeden gencin ailesi ve Furkan S. ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Otomobil sürücüsü Hüseyin Y. kendini savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği, eski CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar ile adliyeye gelerek, kazada hayatını kaybeden ve yaralanan gencin yakınlarına destek verdi.

Adliye çıkışı açıklamada bulunan Bak ailesinin avukatı Mehmet Faik Kalpak, "Mahir Bak kardeşimiz maalesef yaklaşık bir yıl önce kazada hayatını kaybetti. Bugün ilk duruşma yapıldı. Türk adaletine güveniyoruz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bunun gibi kazaların bir daha yaşanmaması için verilecek cezanın caydırıcı olması gerektiğine inanıyoruz" dedi. - SAMSUN