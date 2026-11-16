Samsun'da kış trafik tedbirleri toplantısında kış lastiği uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da kış trafik tedbirleri toplantısında kış lastiği uyarısı yapıldı

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Samsun\'da kış trafik tedbirleri toplantısında kış lastiği uyarısı yapıldı
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Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda kış trafik güvenliği için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon görüşüldü. Toplantıda ticari taşıtlar için 15 Kasım'da başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması hatırlatıldı.

Samsun'da kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması ve olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi binasında düzenlenen toplantıda, kış mevsimi boyunca trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi ve sürücülerin trafik kurallarını ihlal eden davranışlarının en aza indirilmesi için alınacak tedbirler ele alındı. Mevsimsel koşullar dikkate alınarak kolluk birimleri ve ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalar, denetimler ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi. Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak karayolu trafik güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başladı

Samsun Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, şehirlerarası karayollarında ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım itibarıyla başladığı hatırlatıldı. Kış lastiklerinin yalnızca karlı havalarda değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda da yol tutuşunu artırdığı ve güvenli sürüşe katkı sağladığı vurgulandı. Valilik, sürücülere araçlarında kış lastiği kullanmaları, takip mesafesini korumaları, ani şerit değiştirmekten kaçınmaları ve hız limitlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Toplantıda; Vali Yardımcısı Vekili ve İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

Kaynak: İHA
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