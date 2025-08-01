Samsun\'da kıskançlık cinayeti: İş arkadaşı ağır yaralandı

Samsun'da bir kişi, eşini aldattığını öğrenip bu durumu eşine haber verdiğini iddia ettiği iş arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.C., eşiyle ilgili durumu haber verdiği gerekçesiyle aynı iş yerinde çalışan S.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.C., S.A.'yı sol kolundan ve sırtından olmak üzere toplam 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan S.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, saldırgan A.Ç.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.Ç.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

A.Ç.C.'nin, daha önce eşini aldattığını ve bu durumu yeni öğrenen iş arkadaşı S.A.'nın eşini arayarak durumu anlattığını ileri sürerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. - SAMSUN