Samsun\'da Kokainle Yakalanan Kadın Tutuklandı

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Samsun'da kokainle yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Z.A. (24) adlı şüpheli kadını takibe aldı. Z.A.'nın Canik ilçesinde üzerinde ve eşyaları arasında arama yapan polis, 100 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan Z.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - SAMSUN