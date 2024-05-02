Samsun'da KOM polisi tarafından 30 bin 920 adet boş ve dolu makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da KOM polisi tarafından 30 bin 920 adet boş ve dolu makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi

Samsun\'da KOM polisi tarafından 30 bin 920 adet boş ve dolu makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 14 bin 920 adet doldurulmuş makaron sigara, 16 bin adet bandrolsüz boş makaron, 20 adet elektronik sigara likidi, 10 adet manuel sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 24 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

02.05.2024 13:11
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Samsun'da KOM polisi tarafından 30 bin 920 adet boş ve dolu makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 14 bin 920 adet doldurulmuş makaron sigara, 16 bin adet bandrolsüz boş makaron, 20 adet elektronik sigara likidi, 10 adet manuel sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 24 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da KOM polisi tarafından 30 bin 920 adet boş ve dolu makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da KOM polisi tarafından 30 bin 920 adet boş ve dolu makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi - Son Dakika
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