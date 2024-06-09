Samsun'da KOM polisi, hayvan pazarında sahte para uyarısı

3.Sayfa

Samsun'da KOM polisi, kurban satışı yapılan hayvan pazarında vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Vezirköprü'de kurulan hayvan pazarında 'vatandaşların sahte paraya karşı bilinçlendirilmesi' çalışması yapıldı.

Nakit para hareketliliğinin fazla olduğu canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sahte parayı nasıl anlayacağı ve sahte para ile karşılaşması durumunda neler yapması gerektiği konularında uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak, suçun olmadan engellenmesi, vatandaşın mağduriyet yaşamaması sağlanmaya çalışıldı. - SAMSUN