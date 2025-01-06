Samsun\'da Köpekten Kaçan Çocuk Araç Çarptı

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Samsun'da parkta oynarken kendisini kovalayan köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Bilal G., parkta oyun oynarken sokak köpeğinin kovalaması sonucu kaçmaya başladı. Köpekten kaçan çocuğa bu sırada İsmail U. idaresindeki 55 BCV 06 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yaralanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN