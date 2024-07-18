Samsun'da korkunç kaza: Hemşire gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Samsun'da korkunç kaza: Hemşire gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan diğer sağlık çalışanları ise hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası sürücüler tutuklandı.

18.07.2024 15:08
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Samsun'daki korkunç kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi Suoğlu Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet M. yönetimindeki nakliyat firmasına ait 55 AAY 703 plakalı kamyonet, Ömer T.'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada savrulan hafif ticari araç da nöbet çıkışı yaya olarak evlerine giden hemşireler Seydi Mertcan Barçin (29) ve Ömer Faruk A.'nın (30) üzerine devrildi. Kazada sağlık çalışanları ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan hemşire Seydi Mertcan Barçin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hemşireye son görev

Seydi Mertcan Barçin için önce görev yaptığı Çarşamba Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Ardından Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenaze, Derecik Mezarlığında toprağa verildi.

Kaza sonrası araç sürücüleri Mehmet M. ve Ömer T., polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen sürücüler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da korkunç kaza: Hemşire gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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