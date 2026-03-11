Samsun'da Kumar Denetimi: 11 Kişiye Ceza - Son Dakika
Samsun'da Kumar Denetimi: 11 Kişiye Ceza

Samsun'da Kumar Denetimi: 11 Kişiye Ceza
11.03.2026 11:46
Samsun'un Terme ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynandı, 11 kişiye para cezası uygulandı.

Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerince iki ayrı kıraathanede yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilirken 11 kişiye idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen denetimler kapsamında Terme ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede yapılan kontrolde, iskambil kağıdı ile kumar oynandığı belirlendi. Oyun masası üzerinde 13 adet 200 TL ve 5 adet 100 TL banknot olmak üzere toplam 3 bin 100 TL bulundu. Kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa idari işlem uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

İlçede bulunan başka bir kıraathanede yapılan denetimde ise oyun masasında iskambil kağıdı ile kumar oynandığı tespit edildi. Masanın üzerinde 2 adet 100 TL ve 1 adet 50 TL banknot olmak üzere toplam 250 TL bulunduğu belirlenirken, kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa idari işlem uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

