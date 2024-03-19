Samsun\'da Kumar Oynayanlara İşlem Yapıldı

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Samsun'da polis ekipleri tarafından kumar oynadıkları tespit edilen 12 şahıs ile iş yeri sahibi 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen denetimlerde toplamda 12 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan şahıslara idari yaptırım uygulandı. İşyeri sahipleri H.Y. (59) ile S.Ç. (55) hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - SAMSUN