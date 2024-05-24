Samsun'da Maganda Tüfekle Havaya Ateş Açtı, Garson Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Maganda Tüfekle Havaya Ateş Açtı, Garson Yaralandı

Samsun\'da Maganda Tüfekle Havaya Ateş Açtı, Garson Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydanda tüfekle havaya ateş açan bir maganda, garsonu yaraladı. Olay sonrasında şüpheli kaçarken, yaralı garson hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

24.05.2024 19:20
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydanda tüfekle havaya ateş açan maganda, garsonu yaraladı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. isimli şahıs tüfekle havaya ateş açtı. Silah sesine 3 katta bulunan kahvenin penceresinden bakan garson İ.A. (58) yaralandı. Şüpheli şahıs havaya 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı garson Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Maganda Tüfekle Havaya Ateş Açtı, Garson Yaralandı - Son Dakika

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