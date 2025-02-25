Samsun\'da Marangoz Atölyesinde Uyuşturucu Baskını

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Samsun'da narkotik polisi tarafından marangoz atölyesinde yapılan aramada zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir marangoz atölyesine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde elde edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gerçekleştirilen baskında, E.İ. (37) ve Ö.B. (20) gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Marangoz atölyesi olarak kullanılan iş yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, dolaplardan birinin arkasına zulalanmış halde uyuşturucu maddeler buldu. Yapılan detaylı aramalarda, 2 kilo 225 gram metamfetamin, 63 gram kokain, 52 adet sentetik ecza, 8,25 gram esrar 4,09 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 1 adet hassas terazi ve 1 adet gaz el bombası ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN