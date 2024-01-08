 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Markete Giderken Üzerine Halı Düşen Kız Hastanelik Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Markete Giderken Üzerine Halı Düşen Kız Hastanelik Oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde markete ekmek almaya giden 17 yaşındaki Elanur Gümüş, üzerine 6. kattaki balkondan düşen halı sonucu yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan genç kızın durumu tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun\'da Markete Giderken Üzerine Halı Düşen Kız Hastanelik Oldu
08.01.2024 - 14:34,
Abone Ol

Samsun'da markete ekmek almaya giderken üzerine 6. kattaki balkondan halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine ait pastanede çalışan Elanur Gümüş (17), ekmek almak için markete giderken üzerine 7 katlı apartmanın 6. katından halı düştü. Olduğu yere yığılıp kalan ve yaralanan Elanur Gümüş, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı kızın annesi Esma Gümüş, "Kızım markete ekmek almaya gidiyordu. Yerde yatarken gördüm ve bana gel diye el etti. Ambulansa haber verip hastaneye götürdük" dedi.

Görgü şahitleri ise halının kızın boynuna düştüğünü söylediler.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İlkadım, Samsun, Gümüş, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Markete Giderken Üzerine Halı Düşen Kız Hastanelik Oldu - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:02:40. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Markete Giderken Üzerine Halı Düşen Kız Hastanelik Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement