Merve Özbey konserinde kavga! Polis bıçaklandı

Kültür Yolu Festivali'nde dün gece düzenlenen Merve Özbey konserinde kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen görüntüde gençlerin birbirlerine acımasızca vurduğu olayda 1'i polis 2 kişi bıçaklandı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Batı Park'ta sahne alan sanatçı Merve Özbey'in konserinde yaklaşık 10 kişi arasında kavga çıktı. Görevli polislerin olaya müdahale ettiği sırada M.B.B. (17), A.C.E'yi (16) bacağından bıçakladı. Bu esnada M.B.B, elindeki kesici aleti savururken polis memuru E.H'yi sırtından yaraladı. Ekipler, M.B.B'yi suç aletiyle yakaladı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.