Samsun'da Mezarlıkta Drenaj Çalışması Sırasında İnsan Ayakları Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Samsun'da Mezarlıkta Drenaj Çalışması Sırasında İnsan Ayakları Bulundu

Samsun\'da Mezarlıkta Drenaj Çalışması Sırasında İnsan Ayakları Bulundu
12.08.2025 16:41  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir mezarlıkta yürütülen drenaj çalışmaları sırasında poşetler içinde insan ayakları çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ayakların hastanelerden gelen tıbbi atıklar olduğunu belirledi.

Samsun'da mezarlık yanında iş makineleriyle yapılan drenaj çalışması sırasında toprak altından poşetler içinde çıkan insan ayakları, polisi alarma geçirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki Derecik Mezarlığı'nda meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mezarlığın üst kısmında iş makineleriyle yürüttüğü drenaj çalışması sırasında, toprak altından poşetler içinde insan ayakları çıktı. Bazı poşetlerin yırtılmasıyla ayaklar etrafa saçıldı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri sevk edildi. Mezarlık görevlileriyle yapılan görüşmede, söz konusu ayakların hastanelerden gelen tıbbi atıklar olduğu ve daha önce mezarlık görevlilerince gömüldüğü tespit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Olaylar, 3-sayfa, İlkadım, samsun, Güncel, Polis, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Mezarlıkta Drenaj Çalışması Sırasında İnsan Ayakları Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi
Fenerbahçe’ye Konuk Olacak Feyenoord’un Teknik Direktörü Van Persie’den Açıklamalar Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar

16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
16:29
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
23:41
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
23:34
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
23:19
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
23:14
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
23:03
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
22:50
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 17:02:48. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Mezarlıkta Drenaj Çalışması Sırasında İnsan Ayakları Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.