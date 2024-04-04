Samsun\'da Minibüs Çukura Düştü: 2 Yaralı

Gayrettepe'deki yangınla ilgili gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında şimdiye kadar 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ancak yeni bilgilere göre, sahne platform firması yetkilisi olan bir karı-koca da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.