Samsun polisi minibüs şoförlerine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis konularında seminer verdi.
SİBERAY Programı kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hasköy Minibüsçüler Derneği çalışanlarına yönelik; siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis konularında seminer düzenledi. Seminer çerçevesinde 50 kişiye ulaşıldı. Etkinlik sonunda, minibüsleri kullanacak yolculara dağıtılmak üzere el broşürleri teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Minibüs Şoförlerine Siber Güvenlik Semineri - Son Dakika
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